Nach Entlassung aus Troisdorfer Klinik Alkoholisierte 38-Jährige randaliert gegen Rettungskräfte und Polizei

Troisdorf · Nachdem eine 38-Jährige am Mittwoch aus einem Krankenhaus in Troisdorf entlassen wurde, fing sie an, zu randalieren. Die Polizei nahm die alkoholisierte Frau schließlich in Gewahrsam.

16.03.2023, 15:30 Uhr

Symbolbild. Foto: DPA (Symbolfoto)





Am Mittwochabend wurde eine 38-jährige Troisdorferin von der Polizei in Gewahrsam genommen. Zuvor hatte die stark alkoholisierte Frau, laut den Angaben der Polizei, in einer örtlichen Klinik randaliert. Nachdem die Beamten sie anwiesen, das Krankenhaus zu verlassen, beleidigte die 38-Jährige die Polizisten und schlug gegen die Scheibe der Beifahrertür des Einsatzwagens. Die Beamten nahmen die Frau daraufhin zur Ausnüchterung mit auf die Polizeiwache. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Die 38-Jährige war am Mittwochabend zuuvor wegen ihrer starken Alkoholisierung von einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden, um dort medizinisch untersucht werden zu können. Die behandelnden Ärzten kamen jedoch zu dem Schluss, dass die Frau nicht weiter im Krankenhaus versorgt werden müsse. Nachdem sie dies der Troisdorferin mitgeteilt hatten, fing sie, laut Aussage der Polizei, im Eingangsbereich der Klinik an zu randalieren. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Beleidigung sei bereits gegen die 38-jährige Frau eingeleitet worden, so die Polizei Troisdorf.

(ga)