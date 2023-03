Villa Langen aus dem 19. Jahrhundert Wie eine alte Unternehmervilla in Troisdorf restauriert wird

Wer durch die Flügeltür der Industrievilla an der Louis-Mannstaedt-Straße schreitet, wird von Naturgöttern, Fabelwesen mit Flügeln, Satyrn, Sternzeichen, Engeln und Greifen begrüßt. Sie sind Teil der imposanten Wand- und Deckengestaltung des Treppenaufgangs aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. „Wenn ich morgens diesen Ort betrete und das Licht durch das Rundbogenfenster der Eingangstür fällt, ist das einfach ein Traum“, sagt Werner Braun, der in einer Wohnung innerhalb der Villa lebt. Doch mehrere Risse ziehen sich durch die aufgemalten Ranken, an einigen Motiven ist die Farbe abgeplatzt, und nahe der Tür gibt es weiße Salzablagerungen aufgrund von Kältebrücken. An der äußeren Fassade sind teilweise noch Kriegsschäden erkennbar. Für die Eigentümer der sechs Parteienvilla ist die Restaurierung eine Mammutaufgabe, vor allem wegen der Kosten.