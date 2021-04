Landstraße gesperrt : Dreharbeiten für „Faking Hitler“ laufen in Troisdorf

Troisdorf Die Altenrather Straße in Troisdorf war am immer wieder für einige Minuten gesperrt. Der Grund: Hier wurden Szenen für die sechsteilige Serie „Faking Hitler“ gedreht.

In der sechsteiligen Serie geht es um den größten Medienskandal der Nachkriegsgeschichte: 1983 druckte das Magazin Stern Auszüge aus angeblichen Hitler-Tagebüchern, von denen sich kurze Zeit später herausstellte, dass Konrad Kujau sie gefälscht und für 9,3 Millionen D-Mark verkauft hatte. Nach dem Drehstart in Düsseldorf wird nun in der Region gefilmt – auf der Altenrather Straße in Troisdorf ebenso wie in Bonn und Umgebung. Die Dreharbeiten sind coronabedingt für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.