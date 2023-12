Troisdorf Polizei sucht nach Angriff auf Rollstuhlfahrer mit Foto nach Täter

Nachdem Jugendliche einen 39-jährigen, geistig behinderten Mann im Juli dieses Jahres in der Troisdorfer Innenstadt mit Steinen attackierten, konnte die Polizei den mutmaßlichen Haupttäter ermitteln. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um einen Minderjährigen aus Troisdorf, der die Tat auch eingeräumt hat. Einen anderen jungen Mann sucht die Polizei in diesem Zusammenhang noch - und veröffentlichte am Donnerstag ein Foto des Tatverdächtigen.