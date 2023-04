Vorfall in Troisdorf Fahrgast verletzt Busfahrer mit Schlag ins Gesicht

Troisdorf · In einem Linienbus in Troisdorf kam es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung. Ein Fahrgast, der sein Ticket nicht vorzeigen wollte, schlug den Busfahrer und verletzte diesen im Gesicht.

25.04.2023, 14:07 Uhr

Am Troisdorfer Busbahnhof ereignete sich die Auseinandersetzung. (Symmbolbild) Foto: HOLGER ARNDT GENERAL-ANZEIG





Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 51-jährigen Busfahrer und einem 22-jährigen Fahrgast kam es am späten Montagabend in Troisdorf. Ein Fahrgast schlug einen Busfahrer. Wie die Polizei mitteilte, sollte gegen 23.30 Uhr der 22-Jährige am Troisdorfer Busbahnhof sein Ticket zeigen. Halbverdeckt und nicht lesbar zeigte der 22-Jährige dem Busfahrer ein abgelaufenes Ticket. Anschließend setzte er sich auf einen Platz. Der Busfahrer wollte das Ticket überprüfen und ging dem Mann nach, der sich jedoch weigerte, das Ticket vorzuzeigen. Nach der Aufforderung, den Bus zu verlassen, schlug der junge Mann dem Busfahrer wortlos ins Gesicht. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte der verletzte 51-Jährige den Fahrgast festhalten. Die Beamten stellten fest, dass das Ticket am 4. April abgelaufen war. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Erschleichens von Leistungen ein.

(ga)