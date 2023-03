Zivilcourage Zeuge verhindert Taschendiebstahl am Troisdorfer Bahnhof

Am Dienstagnachmittag kam es am Troisdorfer Bahnhof zu einem versuchten Taschendiebstahl. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Kurz nach dem Aussteigen aus der S-Bahn stahl ein unbekannter Mann einer 78-Jährigen ihr Portemonnaie aus dem Rucksack und wollte mit diesem weggehen. Ein 45-jähriger Mann hatte den Taschendiebstahl jedoch beobachtet und versuchte, den Dieb am Rucksack festzuhalten und an der Flucht zu hindern.