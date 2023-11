Einsatz in Troisdorf Frau fährt mit 3,2 Promille immer wieder auf Gehweg und Gegenfahrbahn

Eine Autofahrerin machte die Polizei am Samstagabend auf die Fahrerin im Auto vor ihr aufmerksam. Diese fuhr über die Luxemburger Straße und die Hauptstraße in Troisdorf-Spich und fiel wegen ihrer Fahrweise stark auf. Immer wieder geriet sie auf die Gegenfahrbahn und auf den Bürgersteig, wie die Polizei am Montag mitteilte. Andere Personen wurden bei der Autofahrt nicht gefährdet.