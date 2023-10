Weil er erpresst wurde Troisdorfer Bankberater veruntreut 850.000 Euro an Kundengeldern

Die mutmaßlichen Profiteure hatten dem Angeklagten nach seinen Angaben vorgespiegelt, selber von Unbekannten unter Druck gesetzt worden zu sein. Bei einem abendlichen Treffen in der Nähe des gemeinsamen Wohnorts am Rotter See seien auch tatsächlich zwei Maskierte aufgetaucht, die ihn und seine Freunde bedroht hätten. Diese Story glaube er dem Trio allerdings heute nicht mehr, das sei vermutlich eine Inszenierung gewesen. Das Gericht schenkte dieser Darstellung insbesondere deshalb Glauben, weil sich die drei mutmaßlichen Hintermänner als Zeugen in zahlreiche Widersprüche verwickelt hatten. Zum anderen aber auch, weil der Mann zwingend damit rechnen musste, aufzufliegen. Er hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, seine Taten zu verschleiern. Nachdem die Sache dann auch tatsächlich ans Licht kam, hielt er sich vier Jahre versteckt, bevor er bei einer Zufallskontrolle in Köln verhaftet wurde.