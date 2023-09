Gefährliche Körperverletzung in Troisdorf Stammgast prügelte mutmaßlich auf Kellnerin ein

Nach der Verlesung der Anklageschrift ließ der Angeklagte bei der Verhandlung wegen gefährlicher Körperverletzung und sexueller Belästigung vor dem Amtsgericht Siegburg erklären, dass er sich „nicht erinnern“ und sich nicht vorstellen könne, „die Frau grundlos dermaßen verdroschen zu haben.“ Wenn es allerdings so passiert sei, bitte er die Frau um Entschuldigung. Dem 54-Jährigen wurde vorgeworfen, an Weiberfastnacht 2023 in einer Bar in Troisdorf eine Kellnerin mehrmals an das Gesäß gefasst zu haben. Außerdem soll er versucht haben, sie zu küssen. Als die Kellnerin ihn dazu aufforderte, die Rechnung zu bezahlen, soll der Angeklagte sie in eine Ecke gezerrt und begonnen haben, mit den Fäusten auf ihren Brustbereich einzuschlagen. Schließlich soll er die Kellnerin am Hals gepackt und so lange gewürgte haben, bis ihr schwarz vor Augen wurde. Das Opfer berichtete dem Gericht unter Vorsitz von Richterin Elisabeth Signing-Fosso, dass sie den Angeklagten, der Stammgast und Vater des Barbesitzers ist, nach den Griffen an ihr Gesäß dreimal aufgefordert habe, zu zahlen und das Lokal zu verlassen. Der habe geantwortet, sie solle ihn erst küssen, dann würde er zahlen, erklärte ein weiterer Stammgast, der als Zeuge A geladen war.