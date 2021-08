Feuer in Troisdorf-Bergheim : Feuerwehr bekämpft Brand in Mehrfamilienhaus

Dunkler Rauch steigt nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Troisdorf-Bergheim auf. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Feuer in Troisdorf-Bergheim ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus hatte es angefangen zu brennen.



In einem Mehrfamilienhaus in Troisdorf-Bergheim ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war gegen 21.30 Uhr zu dem Brand in einer Wohnung in dem Gebäude an der Anne-Frank-Straße alarmiert worden. Die Wehrleute gehen unter anderem von einer Drehleiter aus gegen das Feuer vor. Informationen zur Ursache oder zu möglichen Verletzten gibt es noch nicht.

Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)