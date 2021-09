Kölnerin wollte Blutprobe entgehen : Betrunkene Autofahrerin tritt Polizisten in Troisdorf

Troisdorf Eine betrunkene Kölnerin wurde in Troisdorf bei einer Polizeikontrolle aggressiv. Nach verbalen Beschimpfungen versuchte sie sich der Kontrolle zu entziehen und trat einem der Beamten vor das Schienbein.

Während einer Polizeikontrolle in der Troisdorfer Innenstadt kam es in der Nacht zu Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 43-jährige Kölnerin und den kontrollierenden Beamten. Gegen ein Uhr war einer örtlichen Polizeistreife ein grauer SUV aufgefallen, der auffällig langsam auf der Sieglarer Straße unterwegs war. Als die Beamten die offensichtlich betrunkene Fahrerin anhielten und zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus begleiten wollten, kippte deren zunächst belustigte Stimmung in Aggression, wie die Polizei am Montag mitteilte.