Angriff auf 55-jährigen Unternehmer : Brüder aus Troisdorf bekommen nach versuchter Entführung Bewährungsstrafen

Zwei Brüder aus Troisdorf haben Bewährungsstrafen von einem beziehungsweise einem Jahr und neun Monaten bekommen. Foto: dpa/David Inderlied

Troisdorf Zwei Brüder aus Troisdorf hatten im Februar des vergangenen Jahres versucht, einen Unternehmer zu entführen. Am Tatabend ging aber dann aus Sicht der verhinderten Entführer so ziemlich alles schief, was schief gehen konnte.



Angesichts der Schwere des geplanten Verbrechens sind zwei 30 und 29 Jahre alte Brüder aus Troisdorf mit Bewährungsstrafen von einem beziehungsweise einem Jahr und neun Monaten recht glimpflich davongekommen. Letzten Endes profitierten beide bei der Strafzumessung davon, dass die recht dilettantisch geplante und durchgeführte Tat bereits im Ansatz gescheitert war.

„Wen könnte man denn entführen“, fragte sich der Jüngere der beiden Brüder nach Überzeugung des Gerichts bereits rund ein Jahr vor der Tat. In diese Überlegungen weihte der junge Mann dann seinen ein Jahr älteren Bruder und einen Arbeitskollegen ein, den er von seinem Job am Kölner Flughafen her kannte. Ohne groß zu zögern, willigten beide ein, sich an der geplanten Entführung zu beteiligen.

Die Wahl der Zielperson fiel zunächst auf eine bekannte Fußballikone aus der Region. Aus Praktikabilitätsgründen – das nun ins Auge gefasste Opfer wohnte näher und war zumindest dem jüngeren Bruder bekannt – entschied man sich dann aber für einen wohlhabenden 55-jährigen Troisdorfer Unternehmer. Den Mann kannte der 29-jährige Verurteilte aus seiner Jugend: Der Sohn des Geschäftsmannes hatte mit dem verhinderten Entführer in einer Fußballmannschaft gespielt; das Opfer selbst war ihm als Schiedsrichter bekannt.

Opfer wehrte sich heftig

Ein weiterer Grund für die Wahl des Unternehmers als Opfer sei gewesen, dass er in Spielhallen des Geschäftsmannes immer wieder Geld verloren habe, hatte der nun verurteilte 29-Jährige zu Beginn des Verfahrens ausgesagt. Zunächst hatte das Trio geplant, den 55-Jährigen in einem noch anzumietenden Container unterzubringen, um dessen Familie dann eine Lösegeldforderung in Höhe von 100.000 Euro zu stellen. Da die Containermiete aber die finanziellen Möglichkeiten der Gangster überstieg, beließ man es beim Kauf eines Kombis. Der in Köln erstandene Wagen wurde mit gestohlenen Kennzeichen und dunkler Klebefolie an den Heckscheiben ausgestattet und dann in der Nähe des Rotter Sees geparkt.

Am Tatabend ging aber dann aus Sicht der verhinderten Entführer so ziemlich alles schief, was schief gehen konnte: Das Opfer wehrte sich heftig, als der jüngere Bruder und dessen Arbeitskollege den Unternehmer vor dessen Spicher Wohnhaus in ihren frisch erstandenen schwarzen Passat zerren wollten. Als dann noch ein Passant mit Hund vorbeikam und laut „Lassen Sie den Mann los“ rief, begriffen die Täter, dass ihr Plan gescheitert war, bevor er noch so richtig begonnen hatte. Sie flüchteten zu Fuß und ließen den Fluchtwagen mit laufendem Motor am Tatort zurück. So dauerte es nicht lange, bis die Polizei ihnen auf die Fährte kam.

„Durchsichtiges Märchen“

Beide Brüder hatten die geplante Entführung samt anschließender Erpressung der Angehörigen im Grundsatz gestanden. Allerdings habe der ältere Bruder kurz vor der Tat „kalte Füße“ bekommen und die Durchführung seinem Bruder und einem Komplizen überlassen. Eine Einlassung, die das Gericht dem Duo glaubte. Allerdings hätte der ältere Bruder seinen Tatbeitrag „neutralisieren“ müssen, wie es der Richter ausdrückt, um nicht mitverurteilt zu werden. Nur einfach nicht mehr mitzumachen, genüge nicht; er hätte zumindest versuchen müssen, das geplante Verbrechen zu verhindern, um straffrei davonzukommen, so der Richter.