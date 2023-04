Ausstellung im Bilderbuchmuseum Troisdorf Ritter Rost und seine Freunde erobern Burg Wissem

Der Ursprung der skurrilen Geschichten rund um den rostigen Ritter und die verrückte Welt, in der er und seine Freunde leben, reicht allerdings bis in Hilberts eigene Kindheit zurück: „Die Burg haben meine vier Brüder und ich uns ausgedacht“, verrät er. Zusammen mit ihren Teddybären und Kuscheltieren hätten sie in ihr die verrücktesten Dinge erlebt. „Irgendwann ist dabei auch Ritter Rost entstanden“, so der 58-Jährige. Die Wildheit und Versponnenheit einer Welt, in der alles möglich ist, sei das, was die Figur bis heute trage. Die Geschichten, die er rund um die Eiserne Burg erdenkt, bezeichnet Hilbert als „Parabeln auf unsere heutige Zeit“. Und die kommen an – das zeigen anderthalb Millionen verkaufte Bücher und andere Medien.