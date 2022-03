Persönlichkeitstrainerin in Troisdorf : Birgit Boy bringt Menschen bei glücklich zu sein

Troisdorf Die Leiterin eines Kurses im Troisdorfer Mehrgenerationenhaus gibt den Teilnehmerinnen einige Anregungen mit auf den Weg. In ihrem Kurs ging es darum, wie man glücklich sein kann.

„Glück ist kein Zufall“, räumt Birgit Boy mit einem Klischee über den wohl größten Wunsch der Menschheit auf. Und die 60-Jährige hat noch eine gute Nachricht: „Glück kann man lernen.“ Mit dieser Idee bot die Troisdorferin vor acht Monaten zum ersten Mal einen Kurs an. Das darin zu lernende Schulfach: „Glück“. Dies sei nicht ihre eigene Erfindung, verrät die Persönlichkeitstrainerin, die ihren Schritt in die Selbstständigkeit nach der langjährigen Arbeit in einer psychiatrischen Einrichtung auch als persönlichen Glückssprung versteht. Glück als Fach existiere bereits in Heidelberg. Schulleiter Ernst Fritz-Schubert habe es dort vor mehr als zehn Jahren an der berufsbildenden Willy-Hellpach-Schule etabliert, wo es in enger Zusammenarbeit mit renommierten Glücks- und Hirnforschern unterrichtet werde.