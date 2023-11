Jugendliche sprühen Pfefferspray Polizei ermittelt nach Halloween-Party in Troisdorf

Im Troisdorfer Jugendkulturcafé an der Römerstraße ist es am Dienstag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fand in dem Jugendcafé an dem Abend eine private Halloween-Party statt. Gegen 22.30 Uhr sei eine siebenköpfige Gruppe, laut Polizei Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren, uneingeladen auf der Party aufgetaucht. Die Veranstalter baten die nicht eingeladenen Gäste, zu gehen, woraus eine verbale Auseinandersetzung entstanden sei.