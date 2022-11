Ursache ist noch unbekannt : Fassade eines Mehrfamilienhauses in Troisdorf fängt Feuer

Die Fassade eines Mehrfamilienhauses in Troisdorf-Spich hat Feuer gefangen. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf Am frühen Montagmorgen ist an einem Wohnungseingang in Troisdorf-Spich ein Feuer ausgebrochen. Die 34-jährige Bewohnerin konnte sich und ihre dreijährige Tochter in Sicherheit bringen.



Gegen 1.40 Uhr wurde die Feuerwehr am Montagmorgen zu einem Brand an der Hauptstraße in Troisdorf-Spich gerufen. Die Fassade einer Wohnung stand in Flammen. Starker Rauch hatte sich gebildet. Die 34-jährige Bewohnerin hatte sich bei Eintreffen der Feuerwehr bereits mit ihrer dreijährigen Tochter in Sicherheit gebracht. Beide blieben unverletzt. Auch die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten das Gebäude verlassen.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Flammen hatten auch auf ein Fahrrad übergegriffen. Rollläden und Türen sind unter der Hitze geschmolzen. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist nicht bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(ga)