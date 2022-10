Troisdorf auf dem Weg zur Smart-City : Ein Tag als Bürgermeister in Troisdorf

Neues digitales Angebot : Bürger in Siegburg und Hennef können nun per App zur Behörde „Citykey“ heißt die neue App, die in einer Entwicklungsgemeinschaft von Telekom und einem Dutzend Kommunen in rund zwei Jahren entstanden ist. In Siegburg und Hennef ist sie nun an den Start gegangen – mit vielen Erleichterungen für ihre Nutzer.