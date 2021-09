Unfall in Troisdorf : Mutter und Neugeborenes stürzen im Bus und verletzen sich

Unfall in Troisdorf

Nach einem Unfall in einem Bus wurden Mutter und Kind medizinisch versorgt. (Symbolfoto) Foto: dpa

Troisdorf An einer Kreuzung in Troisdorf musste ein Bus plötzlich abbremsen. Eine Frau stand zu dem Zeitpunkt mit ihrem erst wenige Tage alten Sohn im Bus. Die beiden stürzten und wurden verletzt.

Weil ein Bus stark abbremsen musste, sind eine 30-Jährige und ihr neugeborenes Kind bei einem Unfall in Troisdorf gestürzt und verletzt worden. Sie kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte.