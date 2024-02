Schwimmbad in Troisdorf Das Aggua feiert seine 10-millionste Besucherin

Das Aggua öffnete seine Pforten im Jahr 1999. Am 18. Januar 2020 kam es dann zum Schicksalsschlag, als im Technikraum der Anlage ein Feuer ausbrach. Der Rauch, der sich daraus entwickelte, zog durch das ganze Gebäude. Rauchpartikel setzten sich in den Rutschen, Wänden und Decken ab. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Auch das Freibad wurde wegen schon vorher geplanter Renovierungen geschlossen, was die Einnahmen des Aggua auf ein Minimum reduzierte. Lediglich der Sportsclub und der Schönheitssalon blieben geöffnet. Aus der Not machten die Betreiber schließlich aber eine Tugend und beschlossen, den Sauna- und Wellnessbereich von Grund auf neu zu gestalten.