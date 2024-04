1. Mai an der Burg Wissem Das bietet das Wahner Heide Fest in Troisdorf

Dazu gehört auch eine 50 Kilometer lange Fahrradtour, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) anbietet. Auf der Strecke werden die anderen Heideportale aufgesucht, die ebenfalls Feste ausrichten: Gut Leidenhausen in Köln-Porz sowie der Turmhof in Rösrath. Die um Tour findet bei trockenem Wetter statt und startet bereits um 10 Uhr an der Holzbrücke hinter der Burg.