Umwelteinsatz in Troisdorf Nutzung einer defekten Zapfsäule führt zur Schließung einer Tankstelle

Vermutlich wegen des Defekts der Zapfsäule strömten unkontrolliert in hohem Druck 200 bis 400 Liter Diesel nicht nur in den Tank, sondern auch in hohem Maße auf die Fläche der Tankstelle. Die ebenfalls alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten durch Abstreuen an den Rändern der Diesellache eine weitere Kontaminierung von anliegenden Flächen verhindern. Nach bisherigen Erkenntnisse sei der ausgeströmte Diesel nicht in den Boden versickert, da das Tankstellenareal ausreichend versiegelt ist, so die Polizei weiter.