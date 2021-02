Löschgruppe Friedrich-Wilhelms-Hütte : Troisdorf: Die neue Halle passt genau für zwei Fahrzeuge

Troisdorf Die Löschgruppe Friedrich-Wilhelms-Hütte hat den neuen Standort an der Mendenerstraße 39 a selbst organisiert. Doch auch der ist nur ein Provisorium.

„Es ging alles sehr schnell“, erzählt Biber. Durch die im Bau befindliche Trasse der S-Bahn-Linie 13 waren die Räumlichkeiten am ehemaligen Gerätehaus an der Mendenerstraße 21 stark eingeengt. Die Löschfahrzeuge konnten die Halle nicht mehr nutzen. Zu Silvester hatte der Bürgermeister die Feuerwehr auf deren Wache besucht und erkannt, dass etwas passieren musste. Auf der Heimfahrt von diesem Termin sah Löschgruppenführer Salvatore Rizello die leer stehende Halle an der Mendenerstraße 39 a, befragte die Nachbarn und stellte so den Kontakt her. Wehrleiter Stefan Gandelau wurde ebenfalls schnell mit dem Vermieter einig, und so waren die Eckdaten innerhalb weniger Wochen in trockenen Tüchern.