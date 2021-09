Troisdorf : Dreister Dieb stiehlt Geld aus Kasse am Bankschalter

Troisdorf Ein 25-Jähriger hat an einem Bankschalter in Troisdorf Geld aus einer Kasse gestohlen und ist anschließend geflohen. Weit kam er mit seiner Beute allerdings nicht.

Ein 25-Jähriger hat in Troisdorf mehrere hundert Euro aus einer Bankfiliale gestohlen und ist damit anschließend geflüchtet. Die Polizei konnte den Mann jedoch schnell stellen, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Demnach stand der Troisdorfer am Donnerstagnachmittag am Schalter seiner Bankfiliale in der Innenstadt, um augenscheinlich Bankgeschäfte zu erledigen. Währenddessen jedoch griff er durch die Durchreiche der Sicherheitsverglasung und nahm einige Geldscheine aus der offenen Kasse.