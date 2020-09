Polizei ermittelt in Troisdorf : Diebe lassen 100.000 Euro teuren BMW kurz nach Diebstahl stehen

Troisdorf Eine Frau hat am Dienstagmorgen bemerkt, wie ein 100.000 Euro teurer BMW aus ihrer Einfahrt gestohlen wurde. Sie versuchte noch ohne Erfolg, die Täter aufzuhalten. Weit sind die Diebe allerdings nicht gekommen.

Diebe haben am Dienstagmorgen einen 100.000 Euro teuren BMW aus einer Einfahrt in Troisdorf gestohlen - sind damit aber nur wenige hundert Meter weit gefahren. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Ehefrau des BMW-Besitzers gegen 4.45 Uhr an der Schmittgasse im Stadtteil Bergheim ein Motorengeräusch gehört. Sie trat an das Fenster ihres Hauses und sah, dass der X5 ihres Mannes mit laufenden Motor und eingeschaltetem Licht in der Einfahrt stand.