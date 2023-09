Weit sichtbare Rauchsäule 30 Dixi-Klos brannten in Troisdorf-Oberlar

Gegen 20 Uhr am Sonntag sind nach ersten Mitteilungen der Feuerwehr Troisdorf Dixi-Toiletten im Ortsteil Oberlar in Brand geraten. Die dadurch entstandene hohe Rauchsäule war weit über den Brandort hinaus sichtbar. Auch am Rheinufer war der dunkle Rauch noch zu sehen. Bürger aus unterschiedlichen Ortsteilen und Kommunen hatten den Notruf der Feuerwehr angerufen, weil sie die Rauchwolke in der Ferne gesehen hatten. Die Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Es gab eine Warnung über die App Nina. Eine akute Gefahr für die Gesundheit der Bürger bestand laut Aussage der Feuerwehr aber nicht.