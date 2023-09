Feuer in Troisdorf-Oberlar Polizei ermittelt nach Brand von 30 Dixi-Klos

Gegen 20 Uhr am Sonntag gerieten nach Mitteilung der Feuerwehr Troisdorf Dixi-Toiletten auf dem Gelände eines Bauunternehmens im Stadtteil Oberlar in Brand. Die brennenden Dixi-Toiletten verursachten eine hohe Rauchsäule, die weit über den Brandort hinaus sichtbar war. Auch am Rheinufer war der dunkle Rauch noch zu sehen. Durch die Thermik habe die Rauchsäule sehr lange oben gestanden, erläuterte Peter Kern, Pressesprecher der Feuerwehr Troisdorf.