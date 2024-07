Neuer Fachdienst in Troisdorf Troisdorf setzt auf ehrenamtliche Vormundschaften

Wenn Eltern ihrer elterlichen Sorge nicht nachkommen können, ordnet ein Familiengericht eine Vormundschaft an. Der benannte Vormund übernimmt dann die Aufgaben der Eltern, ausschließlich zum Wohle des Kindes und oft schon von Geburt an. 2022 standen in Deutschland rund 90.000 Mädchen und Jungen unter Vormundschaft, das waren doppelt so viele wie noch 2014. Um besser auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder eingehen zu können, gab es im vergangenen Jahr eine Änderung im Vormundschaftsgesetz: Das setzt nun vor allem auf ehrenamtliche Vormundschaften. Zusammen mit dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) hat die Stadt Troisdorf dafür einen neuen Fachdienst eingerichtet.