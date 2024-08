Geburtshilfe im Rhein-Sieg-Kreis In Troisdorf wird aus zwei Geburtsstationen eine

Troisdorf · Die GFO-Kliniken in Troisdorf legen ihre beiden Geburtsstationen zusammen, ab September werden nur noch im Sankt-Johannes-Krankenhaus in Sieglar Kinder geboren. Und so ist die Situation der Geburtshilfe im Rhein-Sieg-Kreis insgesamt.

30.08.2024 , 05:00 Uhr

Nur noch im Sieglarer Krankenhaus der GFO-Kliniken in Troisdorf werden künftig Kinder geboren. Foto: dpa/Fabian Strauch

Von Andrea Ziech