Polizei bittet um Hinweise : Elfjährige beim Spielen vermutlich durch Luftgewehr verletzt

In Troisdorf ist eine Elfjährige vermutlich durch das Projektil eines Luftgewehrs verletzt worden. Foto: DPA (Symbolfoto)

Troisdorf In Troisdorf ist ein elfjähriges Mädchen auf einem Spielplatz wahrscheinlich durch ein Geschoss aus einem Luftgewehr leicht am Oberschenkel verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein elf Jahre altes Mädchen ist auf einem Spielplatz in Troisdorf vermutlich durch ein Geschoss aus einer Luftdruckwaffe leicht verletzt worden. Nach eigenen Angaben spürte das Kind am vergangenen Freitag plötzlich einen Schlag am Oberschenkel.