Troisdorf Fahrradfahrer stürzt in 2,50 Meter tiefe Baugrube

Ein 82-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwoch in Troisdorf verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stürzte er in eine 2,50 Meter tiefe Baugrube. Demnach fuhr er gegen 16.30 Uhr auf dem Gehweg in der Speicherstraße. Dort gibt es aktuell eine Baustelle und deshalb auch eine Engstelle.