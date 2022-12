Polizei sucht nach Zeugen : Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin in Troisdorf

Troisorf Ein Mann hat sich in Troisdorf als Handwerker ausgegeben und einer Troisdorfer Seniorin rund 700 Euro Bargeld gestohlen.

Am Donnerstagmittag hat ein falscher Handwerker an der Tür einer Troisdorfer Seniorin unter dem Vorwand geklingelt, die Rohrleitungen überprüfen zu müssen. Die 88-Jährige öffnete die Tür und befolgte die Anweisungen des Mannes, der sich als Kanalarbeiter ausgab. Nach Angaben der Polizei wies der Mann die Seniorin an, den Wasserhahn in der Küche aufzudrehen und den Schrank unter der Spüle auszuräumen. Der Mann verschwand währenddessen unter dem Vorwand, Werkzeuge aus seinem Transporter holen zu müssen.