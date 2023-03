Vorfall in Troisdorf Falscher Mönch mit Buttermesser muss nicht in geschlossene Psychiatrie

Am Morgen des 15. November 2021 klopfte ein ehemaliger Schüler am Eingang zur offenen Ganztagsbetreuung einer Grundschule in Troisdorf. Eine Küchenmitarbeiterin öffnete die Türe nur einen Spalt, staunte aber nicht schlecht über den Anblick, der sich ihr bot: Sie blickte in die Augen eines jungen Mannes, der in eine braune Mönchskutte gehüllt war. Dessen Gemurmel war für die überraschte Frau weitgehend unverständlich – nur an die Worte „Sie ist es nicht“, konnte sie sich später erinnern. Der ungebetene Besucher führte ein stumpfes Schmiermesser bei sich, das die Küchenhilfe aber erst bemerkte, als es hinter ihr zu Boden gefallen war. Der falsche Mönch drehte sich um und ging seiner Wege.