Eine verletzte Person in Troisdorf Fenster zersplittern nach Fettexplosion in Mehrfamilienhaus

In der Nacht zu Dienstag ist es in einem Mehrfamilienhaus zu einer Explosion gekommen. Gegen 3 Uhr wurde die Troisdorfer Feuerwehr in die Mendener Straße gerufen. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass in einer Erdgeschosswohnung alle Fenster nach Außen gedrückt worden und zersprungen waren. Nach Angaben der Feuerwehr lagen die Glassplitter in einem Radius von sechs bis acht Metern um das Haus.