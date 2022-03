Einsatz dauert an : Brand auf Troisdorfer Verwertungspark

Einsatz dauert an

Die Löscharbeiten werden nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht noch weitergehen. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf Auf einem Troisdorfer Verwertungspark brennt es seit dem späten Mittwochabend. Die Feuerwehr ist vor Ort. Der Einsatz wird noch mehrere Stunden dauern.

Teile des Troisdorfer Verwertungsparks eines Abfallentsorgungsdienstleister stehen seit dem späten Mittwochabend in Flammen.

Brennender Sperrmüll, so lautete nach Angaben des Leiters der Feuerwehr Troisdorf der Alarm, der die Einsatzkräfte zu dem Troisdorfer Verwertungspark ausrücken ließ. Ein Sicherheitsdienst hatte das Feuer entdeckt. Beim Eintreffen am Brandort mussten diese jedoch feststellen, dass nicht nur der Sperrmüll, sondern auch die organischen Abfälle Feuer gefangen hatten. Die große Flammenbildung veranlasste die Feuerwehr dazu, die Brand-Alarmstufe zu erhöhen. Zwischenzeitlich problematisch war nach Angaben des Einsatzleiters eine Förder-Raupe zwischen zwei Gebäuden, über die das Feuer übergreifen zu drohte. Unterstützung erhalten die Einsatzkräfte vor Ort von den Baggern des betroffenen Verwertungsparks, die den Weg zum Glutnest frei schaufeln.

Löscharbeiten dauern an

Bis zur Löschung des Feuers wird es wohl noch etwas dauern. „Derzeit ist noch nicht absehbar, wie stark sich die Glut in den organischen Abfällen ausgebreitet hat“, so der Einsatzleiter. Er sprach in einer vorsichtigen Schätzung von mindestens zwei bis drei weiteren Stunden bis zum Abschluss der Löscharbeiten. Um sicherzustellen, dass sich das Feuer nicht erneut entfacht wird außerdem eine Brandwache über Nacht vor Ort bleiben. Trotz allem zeigt sich der Einsatzleiter bislang entspannt: es seien mit 60 Einsatzkräfte derzeit genug Kolleginnen und Kollegen vor Ort und mit Unterstützung der Bagger schreiten die Löscharbeiten voran.