Frankfurter Straße war gesperrt Brand in Troisdorf drohte auf Dach überzugreifen

Die Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Brand auf einem Balkon in der Frankfurter Straße in Troisdorf ausgerückt. Auf einem Balkon im dritten Stock hatte aus bisher ungeklärten Gründen der Müll in einem Mülleimer Feuer gefangen. Die Flammen schlugen so hoch, dass sie sich in die Dachhaut fraßen und drohten, den gesamten Dachstuhl in Brand zu setzen.