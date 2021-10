Troisdorf-Sieglar : Feuerwehr löscht Brand in Hochhaus-Fahrstuhl

Feuerwehr löscht Brand in Hochhaus-Fahrstuhl

Troisdorf In der Nacht auf Sonntag hat es in Troisdorf im Fahrstuhl eines Hochhauses gebrannt. Auslöser war ein Stück Papier.

In der Nacht auf Sonntag hat es in Troisdorf-Sieglar in einem Fahrstuhl eines Hochhauses gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 23.30 Uhr benachrichtigt. Der Brand war von einem Stück Papier im Aufzugschacht ausgelöst worden.