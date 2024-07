Bei Discounter in Troisdorf Feuerwehr löscht brennende Papierpresse in Spich

Die Feuerwehr ist am frühen Dienstagabend zu einem Brand bei einem Discounter in Troisdorf-Spich ausgerückt. Dort hatte, nach ersten Informationen vor Ort, das Förderband in einer Papierpresse sowie ein Container mit Papierabfällen Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer in der Papierpresse zügig. Danach zogen die Einsatzkräfte den Container mit Papiermüll mithilfe eines Lkw auf den Parkplatz des Discounters und brachen den Container auf, um die Flammen im Inneren zu löschen.