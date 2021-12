Brandursache noch unklar : Feuerwehr löscht brennenden Pkw in Troisdorf

In der Nacht zu Sonntag war die Feuerwehr in Troisdorf-Mitte im Einsatz. Foto: dpa/Robert Michael

Troisdorf In der Nacht zu Sonntag musste die Feuerwehr nach Troisdorf-Mitte ausrücken. Dort stand in einem Hinterhof am Pfarrer-Kenntemich-Platz ein Pkw in Flammen. Die Brandursache ist bislang noch unbekannt.



Von Christine Bähr

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Sonntag in Troisdorf-Mitte einen brennenden Pkw löschen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Troisdorf am Sonntagvormittag erläuterte, stand der Pkw um 2.47 Uhr am Pfarrer-Kenntemich-Platz im Hinterhof von zwei angrenzenden Mehrfamilienhäusern in Flammen.