Kölner Straße : Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Troisdorf

In Troisdorf hat Unrat in einer Wohnung gebrannt. Foto: Alf Kaufmann

Troisdorf In einem Haus in Troisdorf ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.



In einem Haus in Troisdorf ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr in die Kölner Straße gerufen. Dort hatte es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, hatte Unrat in einer vermüllten Wohnung gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer mit Wasser und Löschschaum. Im Einsatz waren 42 Feuerwehrleute.

Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Anbau in einem Innenhof. Vor Ort gab es eine starke Rauchentwicklung. Der Qualm zog auch durch die Kölner Straße. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei hatte mehrere Bewohner aus dem Haus evakuiert. Die Kölner Straße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Gegen 22.20 Uhr wurde der Einsatz beendet.

(ga)