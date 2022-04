Röhrenverkleidung in Brand geraten : Feuerwehr rückt zu Einsatz im Industriepark Troisdorf aus

Am Montagnachmittag war die Feuerwehr im Industriepark Troisdorf im Einsatz. Foto: dpa/Robert Michael

Bonn Am Montag ist die Feuerwehr zu einem Einsatz im Industriepark Troisdorf ausgerückt. Dort war in einer Halle eine Röhrenverkleidung in Brand geraten. Ein Mitarbeiter hatte vorab bereits versucht, das Feuer zu löschen.



Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Brand im Industriepark Troisdorf ausgerückt. Wie Peter Kern, Sprecher der Feuerwehr Troisdorf, in den Abendstunden mitteilte, brannte es in einer Industriehalle im Bereich eines Schaltschranks. Als die Einsatzkräfte gegen 14.30 Uhr eintrafen, hatten bereits alle Menschen das Gebäude verlassen. Ein Mitarbeiter hatte zudem versucht, das Feuer zu löschen. Der Rettungsdienst versorgte den Mann.