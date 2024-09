Angebliche Aktieninvestments Internetbetrüger bringen 63-jährige Troisdorferin um 20.000 Euro

Via E-Mail nahm die 63-Jährige Kontakt mit dem in ihrer Wahrnehmung professionellen Anbieter auf. Nach der schriftlichen Anfrage meldete sich eine Person, die sich als „Lukas“ aus der Schweiz ausgab. Dieser lobte die Renditechancen der Investitionen seines "Unternehmens" mit nicht nachprüfbaren Referenzen. Aus diesem Grund entschied sich die Frau, zunächst 250 Euro in das angebliche Unternehmen am Aktienmarkt zu investieren.