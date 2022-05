Auftritt nach Ukraine-Reise : Friedrich Merz zu Gast an der Siegfähre in Troisdorf

Friedrich Merz war am Donnerstagabend an der Siegfähre in Troisdorf zu Gast. Foto: Andrea Ziech

Troisdorf CDU-Vorsitzender Friedrich Merz ist am Donnerstagabend an die Siegfähre nach Troisdorf gekommen. Im Mittelpunkt des Auftritts stand seine Reise in die Ukraine. Kritik äußerte er an Bundeskanzler Olaf Scholz.

„Wenn von der Bundesregierung niemand reist, dann muss nach acht Wochen eben der Oppositionsführer reisen.“ Seine Reise in die Ukraine stand im Mittelpunkt des Auftritts von Friedrich Merz bei der Troisdorfer CDU in der Siegfähre in Bergheim am Donnerstagabend. Merz kam auf Einladung der Landtagsabgeordneten Katharina Gebauer in den Biergarten an der Sieg - und mit ihm viele CDU-Anhänger.

Er attestierte zwar NRW-Innenminister Herbert Reul und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, einen „Super-Job“ zu machen und stellte Ministerpräsident Hendrik Wüst eine wichtige Rolle in der Führungsspitze der CDU in Aussicht, vor allem aber kritisierte er die Bundesregierung.

„Hat er einen Amtseid abgelegt oder ein Schweigegelübde?“, fragte er in Richtung Bundeskanzler, weil der bislang nur zwei Regierungserklärungen abgegeben habe. Anders dagegen seine Beurteilung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: Der mache seine Sache sehr ordentlich. Er habe seit Beginn des Krieges in der Ukraine den Anteil der russischen Gasimporte von 55 auf 32 Prozent gesenkt.