Troisdorf : Unbekannte brechen Geldautomaten in Bowlingcenter auf

Die Polizei bittet nach dem Aufbruch eines Geldautomaten um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Sommer

Troisdorf Am Montagmorgen haben Unbekannte in einem Bowlingcenter in Troisdorf einen Geldautomaten aufgebrochen. Die Täter waren durch einen Durchbruch in einer Wand an den Automaten gelangt.



Unbekannte haben am Montagmorgen in einem Bowlingcenter Troisdorf einen Geldautomaten aufgebrochen und zwei Geldkassetten geleert. Welche Summe die Täter dabei erbeuteten, ist laut Polizei nicht bekannt.

Um an den Geldautomaten heranzukommen, waren die Täter zunächst gegen 4 Uhr in das Bowlingcenter an der Heinkelstraße eingebrochen. Sie schufen sich dort einen Durchbruch durch eine Wand, wodurch sie zum Automaten gelangten. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Täter den Geldautomaten mit einem Winkelschleifer aufschnitten.

In welche Richtung die Unbekannten nach der Tat flüchteten, ist nicht bekannt. Am Tatort trafen zunächst auch mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr ein, weil noch unklar war, ob der Automat gesprengt worden war. Dies war aber nicht der Fall. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02241/5413221.

(ga)