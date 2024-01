Stiftung Wohlfahrtspflege NRW Troisdorfer Kirchengemeinde schafft ein barrierefreies Quartierszentrum

Die Evangelische Kirchengemeinde Troisdorf will das Gemeindehaus ihrer Stadtkirche zu einem barrierefreien Quartierszentrum umbauen. Die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW fördert das Projekt mit 678.000 Euro. Mit dieser Summe sollen die Renovierung und eine entsprechende Erstausstattung bezahlt werden. In dem geplanten Quartierstreff sollen Begegnungsräume für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Troisdorfer Innenstadt entstehen, heißt es in einer Mitteilung des Kirchenkreises An Sieg und Rhein.