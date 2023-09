Zugreifen erwünscht Wo es Streuobst für alle in Troisdorf gibt

Es ist Mitte September, und die ersten Birnen und Äpfel reifen an den Bäumen. In der Stadt Troisdorf ist auf einigen Obstwiesen das Zugreifen erwünscht. Dafür sind auf der Webseite der Stadt alle Obstbäume und -wiesen aufgelistet, dazu gibt es eine passende Karte vom Stadtgebiet. Im Zentrum des Stadtgebiets in der Friedrich-Wilhelms-Hütte gibt es einen Walnussbaum. Die meisten Bäume gibt es in Eschmar an der Eschmarer Mühle, Hornswiese: Hier stehen 70 Apfel-, 15 Birnen-, zwölf Wallnuss-, sechs Pflaumen- und ein Süßkirschbaum. Die größte Auswahl bietet Bergheim am Krausacker, das ist auch die einzige Wiese mit Quitten.