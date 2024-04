Großeinsatz in Troisdorf Millionenschaden nach Brand in der RSAG-Entsorgungsanlage

Troisdorf · Mehr als vier Stunden lang haben 40 Feuerwehrleute am Freitag das Feuer in der RSAG-Entsorgungsanlage in Troisdorf bekämpft. Der Brand hat einen Millionenschaden verursacht. Es gibt schon eine erste Vermutung, was das Feuer ausgelöst haben könnte.

26.04.2024 , 18:25 Uhr

In dieser kompakten Anlage in der Umschlaghalle für Altpapier auf der RSAG-Entsorgungsanlage in Troisdorf entstand der Brand. Foto: Ralf Klodt