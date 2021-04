Troisdorf : Polizei stellt Werkzeugdiebe dank Hinweis von Anwohnerin

Troisdorf Drei Männer sollen ein Handwerkerfahrzeug in Troisdorf aufgebrochen haben und daraus dann Werkzeuge und Elektrogeräte gestohlen haben. Eine Anwohnerin bemerkte dies und alarmierte die Polizei.

Dank einer aufmerksamen Anwohnerin hat die Polizei drei Männer festgenommen, die Werkzeuge und Elektrogeräte aus einem Handwerkerfahrzeug in Troisdorf gestohlen haben sollen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau in der Nacht auf Sonntag gegen 3 Uhr in der Meindorfer Straße gehört, wie Glas zerbrochen ist. Als sie aus dem Fenster sah, entdeckte sie drei Männer, die Gegenstände im Kofferraum eines dunklen Audis verstauten und davonfuhren.