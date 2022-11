Weltaidstag im Rhein-Sieg-Kreis : Aidshilfe berichtet von Stigmatisierung HIV-Erkrankter

Film ab heißt es am Weltaidstag in Troidorf: Edgar Kitter und Sarah Bohnhorst von der Beratungsstelle Check It laden ein. Foto: Meike Böschemeyer

Troisdorf/Rhein-Sieg-Kreis Nachdem HIV vor Jahrzehnten noch eine schwer zu behandelnde und oft schnell zum Tode führende Erkrankung war, sieht es heute ganz anders aus. Trotzdem, berichtet die Troisdorfer Beratungsstelle „Check It“, ist das Stigma noch nicht aus der Gesellschaft verschwunden. Das Paradoxe: Besonders im Medizinsektor werden Erkrankte ausgeschlossen.

Es ist noch gar nicht lange her, da glich die Diagnose HIV einem Todesurteil. In den Neunzigerjahren spielt der 2017 erschienene Kinofilm „120 bpm“, der am Weltaidstag – also am Donnerstag, 1. Dezember – auf Initiative der Beratungsstelle Check It im Cineplex Kino Troisdorf läuft. Damals kämpfte eine Fraktion des Lobby- und Aktivistenverbands Act Up aus New York in Paris für eine bessere Behandlung von HIV und gleichzeitig eine Entstigmatisierung der Krankheit. Diesen Kampf bestreitet die Aidshilfe Rhein-Sieg auch heute noch, allerdings in abgemildeter Form.

Denn HIV und Aids sind längst nicht mehr die Bedrohungen, die sie einmal darstellten, weiß Edgar Kitter von der Beratungsstelle Check It der Aidshilfe an der Troisdorfer Hippolytusstraße zu berichten. „Durch gute Behandlungsmöglichkeiten kann man heute gut mit HIV leben“, so Kitter. „Medizinisch sind wir sehr weit. Wenn die Erkrankung frühzeitig diagnostiziert wird, kann die Behandlung bewirken, dass die Krankheit gar nicht mehr ausbricht“, sagt er. Auch eine eingeschränkte Lebenserwartung sei dann kein Thema mehr. Und doch haben Menschen, auch im Rhein-Sieg-Kreis, noch heute mit Stigmatisierung zu tun, berichtet Kitter.

Berater spricht von Diskriminierungen in Arztpraxen

Es sei immer noch eine „besondere Infektion“. Das Perfide: Besonders im Medizinsektor würden Infizierte ausgegrenzt. Das höre Kitter von Betroffenen, die er in Troisdorf berät. „Die bekommen dann zum Beispiel spätere Termine beim Zahnarzt, weil der behauptet, sie müssten nach dem Besuch erst mal ihre Praxis desinfizieren“, schildert Kitter. „Dabei würde ich mir wünschen, dass Arztpraxen einfach generell hygienisch einwandfrei arbeiten.“

Die Beratungsstelle Check It weist deswegen im Vorfeld des Weltaidstages darauf hin: Übertragungen von HIV fänden im Alltag nicht statt, und stehe der Infizierte unter adäquater Therapie, könne auch der Sexpartner nicht angesteckt werden. Dass eine Entstigmatisierung einer Bewusstmachung über die Ernsthaftigkeit einer HIV-Erkrankung entgegensteht, glaubt Kitter nicht. „Im Gegenteil, ich glaube, das geht gut zusammen. Eine Entstigmatisierung kann eher dazu führen, dass Menschen sich frühzeitig testen lassen und die Erkrankung nicht mehr so schlimm ausfällt“, so der Berater.

Anders sehe es mit der Lebenserwartung aus, wenn der oder die Betroffene HIV-positiv, also an Aids erkrankt sei. Wann man davon sprechen könne, sei ein Stück weit Definitionssache, so Kitter. Doch auch, wenn der Patient länger positiv sei, könne eine Behandlung noch helfen und zu einem halbwegs normalen Leben mit der Krankheit führen.

Beratung und Hilfe gibt es bei Check It

Eine Testung empfiehlt Kitter insbesondere Menschen mit häufig wechselnden Sexualpartnern. Diese sollten alle ein bis zwei Jahre ihren Status überprüfen lassen. Aber auch nach möglichen Übertragungsaktivitäten, etwa bei ungeschütztem Anal- oder Vaginalverkehr sowie auch gemeinschaftlichem intravenösem Drogenkonsum.