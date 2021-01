Mit Messer bedroht : Drei Männer überfallen Jogger in Troisdorf

Troisdorf Drei Männer haben einen 19-jährigen Jogger in Troisdorf überfallen. Sie bedrohten ihn mit einem Messer und führten ihr Opfer zu einem Waldrand, bevor sie ihn ausraubten.

Ein Jogger ist in der Nacht zu Sonntag von drei unbekannten Männern überfallen worden. Das 19-jährige Opfer der Tat lief gegen 23.50 Uhr über die Aggerbrücke in Richtung Troisdorf, als die Täter in aufhielten. Einer von ihnen rempelte den jungen Mann an, während die anderen beiden Männer ihn mit einem Messer bedrohten. Wie die Polizei weiter schildert, führten sie den 19-jährigen Siegburger über einen Feldweg in Richtung Aggerstadion. Am dortigen Waldrand raubten sie den Rucksack, in dem sich ein Mobiltelefon, Kopfhörer sowie Schlüssel befanden.