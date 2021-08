Polizei sucht nach Gruppe : Jugendlicher in Troisdorf bewusstlos geschlagen und beraubt

Jugendlicher in Troisdorf bewusstlos geschlagen und beraubt

Troisdorf Die Polizei sucht in Troisdorf nach einer Gruppe Jugendlicher. Zuvor hatten Anwohner einen 17-Jährigen bewusstlos auf dem Boden liegend gefunden. Er wurde mit einem Gegenstand niedergeschlagen und ausgeraubt.

Anwohner der Larstraße in Troisdorf-Sieglar haben am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr einen bewusstlosen 17-Jährigen in einem Schotterbeet gegenüber der Gaststätte „Zur Küz“ gefunden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen und aufgrund des Verletzungsbildes des Jugendlichen davon aus, dass er mit einem Gegenstand niedergeschlagen wurde.